  4. Charity-Rallye: Mit umgebautem Transporter nach Westafrika

Rallye nach Westafrika Wie zwei Frauen aus Halle mit ihrem ausgebauten Transporter bis nach Gambia fahren

Sie nennen sich die „Kilometerköniginnen“: Ines Kruth und Elina Olbrich starten im November bei der Charity-Rallye Dresden-Dakar-Banjul. Warum sie ohne ihren Wagen zurückkommen und was hinter der Reise steckt.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 10.10.2025, 13:48
Probeliegen vor dem Start: Ines Kruth und Elina Olbrich testen ihr selbstgebautes Bett im umgebauten Transporter.
Probeliegen vor dem Start: Ines Kruth und Elina Olbrich testen ihr selbstgebautes Bett im umgebauten Transporter. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Sie schrauben noch, als die MZ kommt. Ein Holzregal wird eingepasst, ein Spanngurt nachgezogen, das Bettgestell sitzt, die Kofferablage passt auf den Millimeter. Draußen klebt schon das Logo der Dresden-Dakar-Banjul-Challenge. Drinnen entsteht eine kleine Wohnung auf vier Rädern.