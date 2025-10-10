Sie nennen sich die „Kilometerköniginnen“: Ines Kruth und Elina Olbrich starten im November bei der Charity-Rallye Dresden-Dakar-Banjul. Warum sie ohne ihren Wagen zurückkommen und was hinter der Reise steckt.

Wie zwei Frauen aus Halle mit ihrem ausgebauten Transporter bis nach Gambia fahren

Probeliegen vor dem Start: Ines Kruth und Elina Olbrich testen ihr selbstgebautes Bett im umgebauten Transporter.

Halle (Saale)/MZ. - Sie schrauben noch, als die MZ kommt. Ein Holzregal wird eingepasst, ein Spanngurt nachgezogen, das Bettgestell sitzt, die Kofferablage passt auf den Millimeter. Draußen klebt schon das Logo der Dresden-Dakar-Banjul-Challenge. Drinnen entsteht eine kleine Wohnung auf vier Rädern.