Nach dem tödlichen Unfall beim Rosenmontagsumzug 2023 gibt es n diesem Jahr schärfere Sicherheitsauflagen. Am Rosenmontag im Vorjahr war eine 21-Jährige so schwer verletzt worden, dass sie an den Folgen starb. Die junge Frau des Landsberger Karnevalsvereins war als sogenannter Radengel als Aufsicht an einem Umzugswagen verantwortlich. Nach dem Unfall wurde der Rosenmontagsumzug abgebrochen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatten ergeben, dass dem Fahrer des Unglücks-Lastwagens keine Schuld traf und auch Sicherheitsvorkehrungen nicht verletzt worden sind. Die Ermittlungen wurden eingestellt.