Die Brandnacht in der Linzer Straße in Halle-Südstadt hat Spuren hinterlassen – auch bei den Nachbarn. Welche dramatischen Szenen sich dort abgespielt haben und wie die Spurensuche weitergeht.

Feuer in der Linzer Straße: Nachbarn wurden von Schreien geweckt

Noch immer geschockt von der Brandnacht in der Linzer Straße in Halles Südstadt sind Carola Friedrich (links) und Monique Wunderlich.

Halle (Saale). - Am Tag nach dem verheerenden Brand in der Linzer Straße in Halle-Südstadt stehen Carola Friedrich und Monique Wunderlich vor dem zerstörten Haus Nummer 21. Noch immer sind sie sichtlich bewegt von dem, was sich in der Nacht direkt im Nachbarhaus ereignet hat.