Bei einer Feier in einer Wohnung in Halle ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dabei wurden neun Kinder und Jugendliche sowie eine erwachsene Person verletzt.

Halle (Saale). - Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße in Halle zu einem Wohnungsbrand.

Nach bisherigen Informationen brach das Feuer im Kinderzimmer aus, wo sich neun Kinder und Jugendliche aufhielten.

Brand in Kinderzimmer in Halle: Neun Kinder und Jugendliche verletzt

In dem Raum war die Zimmerdecke mit Stoff und Wolle dekoriert. Offenbar war die Decke als Wolkenhimmel gestaltet. Dieser fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer.

Ein Erwachsener befand sich zur Zeit des Brandes in einem anderen Raum der Wohnung. Alle zehn Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Fünf von ihnen erlitten zudem leichte Brandverletzungen.

Mehrere Rettungswagen und auch ein Notarzt kamen bei dem Brand in Halle zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden blieb auf das Kinderzimmer begrenzt.

Wohnungsbrand in Halle: Drei Rettungswagen im Einsatz

Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften Berufsfeuerwehr vor Ort im Einsatz. Unterstützt wurden Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt.

Zusätzlich waren drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.