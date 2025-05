Der Verdacht war da, jetzt hat er sich bestätigt. Nahe des Getraudenfriedhofs in Halle sind Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Warum Anwohner dennoch aufatmen können.

Bombenfund auf Baustelle in der Dessauer Straße in Halle

Schreck in der Frohen Zukunft

So sieht eine amerikanische 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Im 2. Weltkrieg wurde Halle mehrfach bombardiert, an manchen Stellen lauern noch heute Blindgänger im Boden.

Halle (Saale)/MZ - Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Siebel Flugzeugwerke in der Frohen Zukunft in Halle bei alliierten Luftangriffen zerstört. Weil nicht sicher ist, ob alle Bomben explodiert sind, wird auf der Stadtbahnbaustelle in der Dessauer Straße mit großer Vorsicht gearbeitet. Nun hat sich ein Verdacht bestätigt.