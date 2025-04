An der Endhaltestelle in der Frohen Zukunft könnten amerikanische Bomben mit tückischen Zündern liegen. Sollte es so sein, wäre möglicherweise auch das Gefängnis von einer Evakuierung betroffen.

Bombensuche in Froher Zukunft in Halle

An der Endhaltestelle in der Frohen Zukunft läuft die Kampfmittelsuche.

Halle (Saale)/MZ - Die Seniorin auf dem Fahrrad stoppt an der Kreuzung Zollrain. Wobei vom eigentlichen Zollrain an diesem Knoten in der Dessauer Straße in Halle nicht viel zu sehen ist. Erd- und Sandhügel türmen sich auf, Gräben ziehen sich durch den Boden. Für die Straßenbahn ist hier auch Schluss. In die Frohe Zukunft geht es nicht weiter. Seit Monaten ist das nun schon so. „Ich frage mich, wann die Arbeiten endlich fertig sind“, sagt die Rentnerin. Mit dem Rad zum Einkaufen zu fahren, sei zwar gesund. Aber die Tram fehle ihr. Dabei haben die Verzögerungen einen triftigen Grund. Die Dessauer Straße gilt als Kampfmittelverdachtsfläche. Liegen hier noch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg? Genau diese Frage wird derzeit geklärt.