Zeitz/MZ/MIT. - Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Burgenlandkreis ist im April erneut leicht gesunken. Wie die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd mitteilte, waren 6.539 Frauen und Männer ohne Beschäftigung, dies seien 156 weniger im März.

Im Vergleich zum Vorjahr sind gegenwärtig 103 Frauen und Männer weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank laut Agentur auf 7,3 Prozent – zum Vergleich: landesweit betrug die Quote acht Prozent.

695 der erwerbslosen Frauen und Männer waren unter 25 Jahre alt, ihr Anteil lag demnach bei 10,6 Prozent. Wie immer sind die einzelnen Regionen innerhalb des Burgenlandkreises unterschiedlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen: Während die Quote im Raum Weißenfels bei 6,8 Prozent (minus 0,2 Punkte) und in Naumburg und Umgebung bei 6,2 Prozent (minus 0,3) gelegen hat, sind es im Raum Zeitz relativ hohe 9,6 Prozent (minus 0,2 Punkte, siehe Grafik).

„Im südlichen Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im April leicht zurückgegangen, und die Zahl der gemeldeten Stellen hat zugenommen. Dennoch bleibt die Entwicklung angesichts der schlechten wirtschaftlichen Aussichten und weiterhin hohen Energiepreise unsicher“, sagte Agenturchefin Simone Meißner. „Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen vor anhaltenden Herausforderungen.“

Einen Rückgang hat es derweil auch im Bereich der sogenannten Unterbeschäftigung gegeben. In dieser Kategorie werden Personen erfasst, die wegen der Teilnahme an Weiterbildungen oder der Beschäftigung in einem Minijob dem Stellenmarkt nicht zur Verfügung stehen und somit so etwas wie Schattenarbeitslose darstellen: Dies betraf im April laut Agentur weitere 8.862 Frauen und Männer. Dies seien 195 weniger als im März und 677 weniger als im Vorjahreszeitraum.