Neues Gastroangebot für Rast und Pause: Was in Quedlinburg eröffnet wird

Quedlinburg/MZ. - In dem kleinen Holzbauwerk, das in den vergangenen Monaten auf einer bislang ungenutzten Fläche am Neinstedter Feldweg in Quedlinburg entstanden ist, laufen am Dienstagnachmittag noch letzte Arbeiten: Kabel werden gezogen, elektrische Geräte angeschlossen, so die Vorbereitungen für ein neues gastronomisches Angebot getroffen.