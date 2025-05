Sandersdorf/MZ. - Auf dem Platz der Deutschen Einheit in Sandersdorf werden ab Freitag wieder die Gläser gehoben: Dann beginnt der Weinfrühling. Verschiedene Weingüter und -händler präsentieren sich und bieten an, was im vergangenen Jahr in die Flaschen wanderte. Nur Flüssiges muss dem Magen allerdings nicht zugeführt werden: Waffeln und Kuchen, Langos und Grillspezialitäten lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Di Jüngsten können im Familienbereich mit leckeren Säften anstoßen.

Die Stadt Sandersdorf-Brehna als Veranstalter hat zudem für ein buntes Programm gesorgt. Am Freitag kann bereits ab 17 Uhr angestoßen werden, Loungemusik bis 1 Uhr serviert DJ Feenix. Offiziell wird der Weinfrühling am Samstag ab 14 Uhr durch Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) eröffnet. Auch der Weingott Bacchus stattet dem Weinfrühling einen Besuch ab und führt als Experte Interviews mit den Winzern. Die Jüngsten können auf der Mal- und Bastelstraße vom Jugendbeirat und Freizeittreff an beiden Tagen kreativ werden. Ab 20 Uhr steht die Partyband Hot Music Extended auf der Bühne und will dem Publikum nach einem langen, weinseligen Tag einheizen. Ab 22 Uhr kann der Abend mit DJ Ameise ausklingen.

Am Sonntag beginnt der musikalische Frühschoppen um 12 Uhr mit dem Musikverein Sandersdorf und dem Männerchor Petersroda. Die Feuerwehr Sandersdorf zeigt ab 14 Uhr ihre Technik und das Kinder- und Jugendballett steht dann ab 16 Uhr auf der Bühne. Ab 16.30 Uhr beginnt die Auslosung der Tombola, in diesem Rahmen werden auch die Gewinner des Blütenwettbewerbs durch die Bürgermeisterin ausgezeichnet.