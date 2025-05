Matthias Kahler und Frauke Uhlmann haben das Gartenlokal am Galgenberg übernommen. Eröffnet wird am Freitag mit Livemusik und DJ-Sound.

Halle (Saale)/MZ. - Noch ist nicht alles fertig. „Das neue Schild kommt in den nächsten Tagen“, sagt Matthias Kahler. Dafür stehen die Gartenstühle einladend auf der Wiese vor dem Haus, der Tresen ist bereit zum Ausschank und auch die Schilder fürs selbst gemachte Eis sind geschrieben. Zusammen mit Frauke Uhlmann wird Matthias Kahler am Freitag die ersten Gäste auf dem Galgenberg begrüßen: Das Paar hat sich einen langgehegten Wunsch erfüllt und ist nun Betreiber des bekannten Gartenlokals in der Kleingartenanlage Am Galgenberg 1.