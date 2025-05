Zeitz/MZ. - Am Sonntag, 1. Juni, 17 Uhr lädt der Förderverein Eule-Orgel im Zeitzer Dom zu einem außergewöhnlich Konzert in den Zeitzer Dom ein. Unter dem Titel „Auf Tasten und Knöpfen“ findet ein Konzert für Orgel und Bandoneon statt. Im letzten Jahr begeisterten sein Bandoneon, das Reußische Kammerorchester Gera und ein Projektchor mit Tangoklängen in der Michaeliskirche Zeitz. Jetzt kommt Toni Leuschner mit seinem kongenialen Partner Cornelius Hofmann an der Orgel in den Zeitzer Dom. Zu erleben sind zwei exzellente Solisten, die einen zauberhaften Klangdialog zwischen Bandoneon und Orgel zelebrieren, so heißt es in einer Pressemitteilung des Zeitzer Fördervereins. So wird dem Publikum ein „außergewöhnliches Konzerterlebnis“ versprochen.

Zwei Musikr aus Sachsen

Toni Leuschner wurde im sächsischen Lichtenstein geboren und machte am Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau sein Abitur. Danach studierte er von 2011 bis 2017 die Fächer Akkordeon bei Professor Ivan Koval sowie Musiktheorie bei Professor Jörn Arnecke und Doktor Stephan Lewandowski an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Seit 2020 ist er Lehrer an der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig für das Fach Akkordeon und Leiter des Musikschulorchesters Wurzen. Seit zwei Jahren ist er Lehrer an der Kreismusikschule Heinrich Schütz Nordsachsen für Akkordeon und Musiklehre. Cornelius Homann wurde 1992 in Schlema geboren, wuchs in Zwönitz auf und erhielt an der Kreismusikschule Aue seine erste Ausbildung in Klavier, Musiktheorie, Posaune, Gesang. Nach der Ausbildung an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden studierte er Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, in der Schweiz und in Italien.

Tickets gibt es am Sonntag für 15 Euro, ermäßigt für 12 Euro im Zeitzer Dom. Im Vorverkauf kosten die Tickets 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Junior-Ticket 3 Euro.