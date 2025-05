Großeinsatz in Schkopau und Zeugenaufruf Verdacht auf Brandstiftung: Feuer in Gebäude des ehemaligen Buna-Werkes gelöscht

Ein Feuer am Rand des Chemieparks Schkopau sorgte am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Betroffen war das ehemalige X69. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet. Es gibt konkrete Hinweise auf Brandstiftung.