Schreck in der Nacht Mieter aus Bitterfeld überrascht Einbrecher im eigenen Haus

Ein 26-Jähriger aus Bitterfeld hat in der Nacht zum Freitag verdächtige Geräusche gehört und einen mutmaßlichen Einbrecher im Keller gestellt. Zwei dunkel gekleidete Personen flüchteten vom Tatort.

Schreck in der Nacht

In der Nacht zum Freitag bemerkte ein Bitterfelder ungewöhnliche Geräusche aus dem Keller und traf auf einen unbekannten Mann.

Bitterfeld. - In Bitterfeld-Wolfen hat ein Mieter in der Nacht zum Freitag offenbar einen Einbruch in den Keller seines Wohnhauses bemerkt.

Der 26-Jährige habe gegen 2.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Kellerbereich des Hauses in der Theodor-Heuss-Straße wahrgenommen und daraufhin nachgesehen. Die Polizei berichtet, dass der 26-Jährige dabei auf einen dunkel gekleideten Mann traf, der sofort die Flucht ergriff.

Einbruch in Bitterfeld: Duo flüchtet vom Tatort

Vor dem Haus habe sich zudem eine zweite Person aufgehalten, die gemeinsam mit dem mutmaßlichen Einbrecher geflüchtet sei. Ein Kellerabteil war aufgebrochen worden, indem die Schließeinrichtung entfernt wurde, so die Polizei.

Nach Angaben der Polizei ist bislang unklar, ob etwas gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 20 Euro geschätzt.