Mit Stimmen der CDU hatte die AfD Anfang Mai im Kreistag des Saalekreises durchgesetzt, dass künftig dauerhaft die Deutschlandfahne vor Dienstgebäuden und Schulen weht. Doch in der Praxis wird das wohl die Ausnahme sein. Die Verwaltung begründet.

Merseburg/MZ. - Vor dem Sitz der Kreisverwaltung im Merseburger Schloss weht die Deutschlandfahne nun dauerhaft. So hatte es der Kreistag Anfang Mai beschlossen. Die AfD, die die Dauerbeflaggung beantragt hatte, wollte diese aber nicht nur vor dem Dienstgebäuden des Kreises, sondern auch vor dessen Schulen. Doch in den Sekundar-, Förder-, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien zwischen Wettin und Bad Dürrenberg wird wohl nur in seltenen Fällen zeitnah Schwarz-Rot-Gold wehen.