Schatten der Vergangenheit Halle's unterirdische Geheimnisse: Wo Bombenblindgänger noch lauern könnten

Das Gefängnis in der Frohen Zukunft in Halle wurde auf dem Gelände der Siebel Flugzeugwerke errichtet, die im Weltkrieg bombardiert wurden. Was ein Kampfmittelexperte dazu sagt.