Die Bauarbeiten in Halle laufen bereits: Am Rossplatz wird der erste Bikepolo-Platz der Stadt gebaut - auch Kicken soll dort schon bald möglich sein.

Halle/MZ/EI. - Auf dem Rossplatz in Halle entsteht ein völlig neues Freizeitangebot für Jugendliche - der erste Bikepolo-Platz der Stadt. Dieser werde mit einem Bolzplatz kombiniert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben die Bauarbeiten bereits begonnen und sollen im dritten Quartal beendet sein.

Bikepolo-Spielfeld in Halle: Was steckt dahinter?

Doch was ist überhaupt Bikepolo? Bei dieser Sportart, auch Radpolo genannt, versuchen Radfahrer, den Ball mit einem Schläger ins gegnerische Tor zu schießen. Das Kleinspielfeld auf dem Rossplatz mit einer Linierung für Fußball erhalte dafür einen Asphaltbelag und werde mit einem Bandensystem und Fußballtoren ausgestattet, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zusätzlich werde an den Stirnseiten ein sechs Meter hoher Ballfangzaun errichtet.

Die neue Sportanlage für ältere Kinder und Jugendliche erhält zudem Bänke und Stellflächen für Personen mit Rollstuhl, sowie Fahrradabstellflächen und Abfallbehälter.

Am Rossplatz in Halle entsteht auch neue Sporthalle und Zirkusgelände

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) freut sich über das neue Angebot: „Öffentlich zugängliche Sportanlagen, die Jugendliche aktiv nutzen, sind auch als soziale Treffpunkte wichtig. Deshalb investiert die Stadt weiter etwa in den Skatepark Neustadt oder auch in kleinere Projekte wie sechs neue Tischtennis- und Fußvolleyplatten in diesem Jahr. Es freut mich sehr, dass bei der unter Bürgerbeteiligung entwickelten Neugestaltung des Rossplatzes mit dem kombinierten Bolz- und Bikepolo-Platz nun ein weiteres und völlig neues Angebot entsteht.“ Außerdem sind am Rossplatz eine neue Sporthalle und ein Domizil für den Zirkus „Klatschmohn“ geplant.

Der Zugang zum Rossplatz von der Berliner Straße erfolgt über einen gepflasterten Weg. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von rund 350.000 Euro werden aus Eigenmitteln und dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ finanziert.