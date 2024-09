Auf der Grünanlage an der alten Jahnturnhalle sollen eine neue Sporthalle und ein Domizil für den Zirkus „Klatschmohn“ entstehen. Die Projekte nehmen Formen an. Aber auch noch bleiben Fragen.

Halle (Saale)/MZ - Den Rossplatz in Sichtweite zum Steintor als Freizeit- und Naherholungsgebiet zu bezeichnen, fällt schwer. Der Verkehrslärm dominiert die Geräuschkulisse auf dem grünen Dreieck. „Seit Jahrzehnten hat sich die Öffentlichkeit kaum für das Areal interessiert“, sagt Aurel Kiesel, Leiter im Fachbereich Sport der Stadtverwaltung. Zwei Vereine bilden die Ausnahme: Der Post-Turnverein (PTSV) und das Zentrum für Zirkus und Bewegtes Lernen, besser bekannt als Zirkus „Klatschmohn“. Beide wollen auf dem Rossplatz kräftig investieren. Der PTSV in eine neue Turnhalle, der Zirkus-Verein in ein festes Gebäude. Auf einer Bürgerversammlung wurde jetzt über den Stand der Planungen gesprochen.