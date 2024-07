Mit seinen knapp sechs Monaten ist Simon, der Jüngste in der Elefantenherde im halleschen Bergzoo, längst nicht ausgewachsen. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm aber nicht.

Voller Rüssel-Einsatz: So geht es dem Mini-Elefanten im Bergzoo Halle

Elefanten-Nachwuchs in Halle

Forschen Schrittes: Längst durchstreift der fast ein halbes Jahr alte Simon allein das Gehege – solange die Großen in Sichtweite sind.

Halle (Saale)/MZ. - Ob es zur Feier des Tages eine Extra-Banane für ihn gibt? Der 2024 wohl prominenteste Bergzoo-Neuzugang, ausgemachter Bananenfreund, wird an diesem Freitag ein halbes Jahr alt. Am 4. Februar, 2.43 Uhr, ist Simon zur Welt gekommen. Brachte der kleine Elefantenbulle vier Wochen später, als er zum ersten Mal gewogen wurde, 100 Kilogramm auf die Waage, sind es inzwischen gut doppelt so viel.