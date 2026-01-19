Die Bergschule in Landsberg hat eine neue Grundschuldirektorin. Warum sie nicht von der Schule weg wollte und welche Neuerungen der Grundschule bevorstehen, verrät sie in einem Gespräch.

Bergschule in Landsberg bekommt neue Direktorin – welche Neuerungen der Grundschule bevorstehen

Grundschuldirektorin Eileen Hoffmann und Bürgermeister Tobias Halfpap vor dem neuen Grundschulspielplatz.

Landsberg/MZ. - Nach einem kurzen Händeschütteln und dem Überreichen eines Blumenstraußes steht fest: Eileen Hoffmann ist die neue Direktorin der Grundschule Landsberg. Dabei war die offizielle Amtseinführung mit Bürgermeister Tobias Halfpap in der vergangenen Woche nur symbolisch.