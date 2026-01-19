weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Grundschule im Saalekreis: Bergschule in Landsberg bekommt neue Direktorin – welche Neuerungen der Grundschule bevorstehen

Grundschule im Saalekreis Bergschule in Landsberg bekommt neue Direktorin – welche Neuerungen der Grundschule bevorstehen

Die Bergschule in Landsberg hat eine neue Grundschuldirektorin. Warum sie nicht von der Schule weg wollte und welche Neuerungen der Grundschule bevorstehen, verrät sie in einem Gespräch.

Von Charlotte Rießner 19.01.2026, 11:55
Grundschuldirektorin Eileen Hoffmann und Bürgermeister Tobias Halfpap vor dem neuen Grundschulspielplatz.
Grundschuldirektorin Eileen Hoffmann und Bürgermeister Tobias Halfpap vor dem neuen Grundschulspielplatz. (Foto: Charlotte Rießner)

Landsberg/MZ. - Nach einem kurzen Händeschütteln und dem Überreichen eines Blumenstraußes steht fest: Eileen Hoffmann ist die neue Direktorin der Grundschule Landsberg. Dabei war die offizielle Amtseinführung mit Bürgermeister Tobias Halfpap in der vergangenen Woche nur symbolisch.