Am Montag haben die Landwirte in Sachsen-Anhalt überall protestiert. Das soll noch nicht alles sein, weitere Aktionen sind für diese Woche im Saalekreis und in Halle geplant.

Die Bauernproteste in Halle am Montag sorgten für Einschränkungen im Verkehr. Am Mittwoch soll es damit weiter gehen.

Halle (Saale)/Merseburg/MZ - Nichts ging mehr am Montag am Riebeckplatz und den Zufahrtsstraßen. Landwirte, Handwerker, Logistikfirmen und weitere Unternehmen hatten sich den bundesweiten Bauernprotesten angeschlossen. Das sollen aber nicht die einzigen Proteste in Halle und dem Saalekreis in dieser Woche bleiben. Diese Aktionen sind für Dienstag und Mittwoch geplant: