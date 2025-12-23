Thüringer übernehmen Standorte Autohaus Mundt in Halle hat neue Eigentümer - was das für Beschäftigte und Kunden bedeutet

Mundt ist in Halle und Merseburg ein Begriff. Nun gibt es für die drei Autohäuser eine Zäsur. Die neuen Besitzer, ein Familienbetrieb, haben viel vor.