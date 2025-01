Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist es am Freitagabend im südlichen Stadtbezirk gekommen. Was dazu bekannt ist.

Auto kollidiert in Damaschkestraße mit Straßenbahn

Verkehrsunfall in Halle

Ein Tram war im Stadtgebiet Süd in Halle in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Halle (Saale)/MZ - Zum Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw ist es am Freitag gegen 20.10 Uhr in der Damaschkestraße, Höhe Zwinglistraße, im Stadtbezirk Süd von Halle gekommen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Bei der Kollision wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Es enstand ein Sachschaden, der aber nicht beziffert wurde. Keine Angaben machte die Polizei dazu, inwiefern Bahn und Auto danach noch fahrtüchtig waren.

Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, handelte es sich bei dem Auto um einen Abbieger, der auf den Gleisen stand, als das Fahrzeug mit der aus Richtung Merseburger Straße kommenden Straßenbahn zusammenstieß. Wie es zur Kollision kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.