Dem Hebammenkreißsaal des Elisabeth-Krankenhauses in Halle ist als bundesweit erstem mit einem Zertifikat hohe Qualität bescheinigt worden. Welche Vorteile Fachleute in dem Angebot sehen.

Halle (Saale)/MZ. - So natürlich wie möglich, so medizinisch wie nötig: Nach diesem Prinzip wird in sogenannten Hebammen-Kreißsälen gearbeitet. In Halle gibt es dieses Angebot am Universitätsklinikum und am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara, das dafür am Dienstag als bundesweit erstes mit dem neuen Zertifikat „HKS+ – Risikoauditierter Hebammenkreißsaal“ ausgezeichnet wurde. Für die Abteilung-Geburtshilfe bedeute die Ehrung eine Anerkennung von fünf Jahren intensiver Teamarbeit, betonte die Leitende Hebamme Kathrin Eichhorn bei dem Festakt im Elisabethsaal.

Denn darum gehe es, sagte Chefarzt Dr. Sven Seeger. Ein Hebammenkreißsaal lasse sich nur etablieren, wenn in einem Krankenhaus zum Wohle von Mutter und Kind berufsgruppenübergreifend kooperiert werde und zwar ohne nur die eigenen Claims im Auge zu haben. Gemeinsames Ziel sei es, natürliche Geburten zu ermöglichen – mit der Möglichkeit, im Fall des Falles auf Hochleistungsmedizin zurückgreifen zu können. Dafür arbeiteten Ärzte und Hebammen im Elisabethkrankenhaus „respektvoll und im Schulterschluss zusammen“, sagte Hebamme Eichhorn.

935 Hebammenkreißsaal-Geburten haben nach ihren Worten seit dem Start im September 2019 im Elisabethkrankenhaus stattgefunden. Bedeutet: Die werdende Mutter wird während des Geburtsprozesses durchgängig von einer Hebamme betreut, eine zweite kann hinzukommen, wenn das Kind auf die Welt kommt. Das übernimmt in herkömmlichen Kreißsälen ein Arzt.

Mit der Leitenden Hebamme Kathrin Eichhorn (Mitte) und Dr. Sven Seeger, Chefarzt der Geburtshilfe am Elisabeth-Krankenhaus, freuten sich am Dienstag viele Mitstreiter über die Ehrung. Foto: Steffen Schellhorn

Mit der nun vorgenommenen Zertifizierung durch die Ecclesia Versicherungsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hebammenverband ist die Arbeit in den Hebammenkreißsälen nach diversen Kriterien geprüft worden – vor allem geht es darum, Geburtsrisiken zum Beispiel durch ständige Weiterbildung der Hebammen zu minimieren. Und daran, sich beständig weiterzuentwickeln, seien die 33 Hebammen an Sachsen-Anhalts größter Geburtskrankenhaus sehr interessiert, bescheinigte dessen amtierende Pflegedirektorin Kathleen Wüste-Gottschalk ihren Kolleginnen. Und immer darum bemüht, Mutter und Kind bei der Geburt zu unterstützen. „Man darf vor ihren Augen schaukeln, baden, krabbeln und kriechen, sie helfen sogar dabei. Sie bewegen sich permanent in Gefühlswelten, in denen auch Trauer keine Ausnahme ist“, hob die Pflegedirektorin hervor. „Gebären im Hebammenkreißsaal ist eine unvergleichbar schöne, intime Erfahrung, das Erreichen des Berggipfels nach auszehrendem Aufstieg, das Überschreiten der Ziellinie nach einem kräftezehrenden Marathon. Es ist Durchatmen, Innehalten und unsagbar großes Glück.“