Das Bündnis Halle gegen Rechts ruft zur Unterstützung des CSD in Halle auf. Der Mobilisierung von Rechts gegen die Veranstaltung will man sich entgegen stellen. Unter anderem mit zwei Kundgebungen.

Anspannung vor dem CSD in Halle

Soli-Kundgebungen am Bahnhof und auf Hallmarkt

Die Bühne steht schon. Am Samstag soll auf und vor der Bühne ein buntes CSD-Fest gefeiert werden.

Halle (Saale)/MZ - Die Bühne vor dem Ratshof, die am Freitag schon für das Fest der Generationen der Awo genutzt wurde, soll am Samstag mit reichlich buntem Programm bespielt werden. Schließlich findet ab 11 Uhr das Straßenfest zum Christopher Street Day auf dem Markt in Halle statt.