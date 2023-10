Kurz vor dem Gedenken an den Anschlag von Halle fährt die Polizei die Schutzmaßnahmen jüdischer Einrichtungen in Halle hoch.

Polizei verstärkt Schutz jüdischer Einrichtungen in Halle

Nun noch mehr Schutz als bisher an der Synagoge in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Nach den Terrorangriffen der radikal-isalmischen Hamas aus dem Gaza-Streifen auf Ziele in Israel hat die Polizeiinspektion Halle den Schutz der Synagoge in Halle verstärkt. „Wir haben die Situation im Blick und haben reagiert“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke der MZ. „Wir haben die Maßnahmen verstärkt“, so Ripke weiter.