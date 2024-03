Etwa zehnmal wurde das „Verliebt in Halle“-Herz des Stadtmarketings bereits beschädigt. Nach dem CSD konnte die Polizei zwei Männer stellen. Warum das Verfahren dennoch eingestellt wurde.

Beschädigungen am Halle-Herz auf dem Markt

Halle (Saale)/MZ. - Seit ziemlich genau zwei Jahren ziert das rote „Verliebt in Halle“-Herz des Stadtmarketings den Marktplatz. Immer wieder nutzen Hallenser und Touristen das Fotomotiv für ein Selfie aus der Saalestadt. Doch das massive Herz auf dem mobilen Betonsockel ist auch schon mehrfach zur Zielscheibe geworden. Das Stadtmarketing hat bisher zehn Beschädigungen dokumentiert. Nach dem Christopher Street Day (CSD) in Halle im September 2022 haben sich auch homophobe Personen an dem Aufsteller abgearbeitet.