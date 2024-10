Ein ehemaliger Bauunternehmer muss sich vor dem Landgericht Halle verantworten. Wieviel Geld er nicht an Staats- und Sozialkassen abgeführt hat, lässt sich nur vermuten.

An der Steuer vorbei - Bauunternehmer in Halle vor Gericht

Halle (Saale)/MZ. - Er hat es schon in den 1990ern versucht, bis sein Asylantrag abgelehnt worden ist. 2002 kehrte der Mann nach der Heirat mit einer Landsmännin mit deutschem Pass aus dem Kosovo zurück, arbeitete auf dem Bau, bis er sich in Halle selbstständig machte. Weil er mit seiner eigenen Baufirma Steuern hinterzogen und Beiträge an Kranken- und Rentenkassen nicht bezahlt haben soll, steht der 54-Jährige seit Mittwoch vor dem Landgericht.