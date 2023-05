In Wernigerode wurde die erste Motto-Ampel eingebaut - es geht passend zum Harz um Hexen. Eine Grünen-Stadträtin fordert nun, dass in Halle die „Ampelmädchen“ bleiben dürfen.

Nach neuer Hexen-Ampel in Wernigerode: Darf Halle seine Ampelmädchen doch behalten?

Die Grünen wollen mehr „Ampelmädchen“ in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Am Leipziger Turm musste vor drei Jahren das erste „Ampelmädchen“ wieder abgebaut werden. Das Landesverwaltungsamt hatte damals angeordnet, im Zuge der Wartung wieder das gewöhnliche Ampelzeichen einzubauen. Umso erstaunter ist die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft, dass in Wernigerode nun die erste Motto-Ampel mit Hexen- und Teufelmotiv installiert wurde. Ranft hatte sich für die Einführung der „Ampelmädchen“ in Halle eingesetzt.