In Halle wird darüber diskutiert, ob die monatliche Entschädigung für Stadträte halbiert werden soll. Warum es teils heftige Kritik an dem Vorschlag hagelt.

Am eigenen Geld sparen? Warum Stadträte in Halle das ablehnen

Blick in den Festsaal des Stadthauses, in dem der hallesche Stadtrat tagt.

Halle (Saale)/MZ. - Das Thema hat scheinbar einen wunden Punkt getroffen: Viele Stadträte in Halle lehnen die Idee vehement ab, als Sparmaßnahme die eigene Aufwandsentschädigung zu halbieren. Einige werden sogar persönlich und greifen den FDP-Mann Andreas Silbersack verbal an, weil er den Vorschlag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gehoben hatte.