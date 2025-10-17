weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Entschädigung für Ehrenamt: Am eigenen Geld sparen? Warum Stadträte in Halle das ablehnen

In Halle wird darüber diskutiert, ob die monatliche Entschädigung für Stadträte halbiert werden soll. Warum es teils heftige Kritik an dem Vorschlag hagelt.

Von Jonas Nayda 17.10.2025, 16:00
Blick in den Festsaal des Stadthauses, in dem der hallesche Stadtrat tagt. (Archivfoto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Das Thema hat scheinbar einen wunden Punkt getroffen: Viele Stadträte in Halle lehnen die Idee vehement ab, als Sparmaßnahme die eigene Aufwandsentschädigung zu halbieren. Einige werden sogar persönlich und greifen den FDP-Mann Andreas Silbersack verbal an, weil er den Vorschlag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gehoben hatte.