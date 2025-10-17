weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Tierseuche in Mansfeld-Südharz Kranich fällt bei Sangerhausen tot vom Himmel - Wie der aktuelle Stand am Stausee ist

An der Talsperre in Kelbra sind offenbar viele der majestätischen Vögel erkrankt. Unterdessen steht aber die Bestätigung weiter aus, dass es sich wirklich um Geflügelpest handelt. Welche Entwicklungen es gibt.

Von Frank Schedwill und Susanne Christmann Aktualisiert: 17.10.2025, 15:43
Dieser Kranich stürzte in der Nacht zum Freitag vom Himmel und durchschlug das Dach einer Terassenabdeckung in der Oberröblinger Hauptstraße.
Dieser Kranich stürzte in der Nacht zum Freitag vom Himmel und durchschlug das Dach einer Terassenabdeckung in der Oberröblinger Hauptstraße. (Foto: Luana Koch)

Kelbra/MZ. - Es sind gespenstische Bilder: Menschen in weißen Schutzanzügen sammeln tote Vögel ein. Wenn auch noch unbestätigt, am Stausee Kelbra ist mit großer Wahrscheinlichkeit die hochansteckende Geflügelpest ausgebrochen.