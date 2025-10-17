Tierseuche in Mansfeld-Südharz Kranich fällt bei Sangerhausen tot vom Himmel - Wie der aktuelle Stand am Stausee ist

An der Talsperre in Kelbra sind offenbar viele der majestätischen Vögel erkrankt. Unterdessen steht aber die Bestätigung weiter aus, dass es sich wirklich um Geflügelpest handelt. Welche Entwicklungen es gibt.