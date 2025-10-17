Tierseuche in Mansfeld-Südharz Kranich fällt bei Sangerhausen tot vom Himmel - Wie der aktuelle Stand am Stausee ist
An der Talsperre in Kelbra sind offenbar viele der majestätischen Vögel erkrankt. Unterdessen steht aber die Bestätigung weiter aus, dass es sich wirklich um Geflügelpest handelt. Welche Entwicklungen es gibt.
Aktualisiert: 17.10.2025, 15:43
Kelbra/MZ. - Es sind gespenstische Bilder: Menschen in weißen Schutzanzügen sammeln tote Vögel ein. Wenn auch noch unbestätigt, am Stausee Kelbra ist mit großer Wahrscheinlichkeit die hochansteckende Geflügelpest ausgebrochen.