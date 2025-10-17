In Bernburgs Freizeiteinrichtung sind drei ganz besondere Schweine eingezogen, die es in Deutschland nur noch in einer Forschungsstation gibt. So kamen sie in die Saalestadt.

Seltene Sauerei im Tiergarten Bernburg - was es mit den neuen Düppeler Weideschweinen auf sich hat

Die drei (kleinen) Schweinchen - im Tiergarten Bernburg sind neue Bewohner eingezogen. Dabei handelt es sich um ganz besondere Borstentiere.

Bernburg/MZ. - Viele Monate war es verwaist – das Schweinegehege im Tiergarten Bernburg. „Wir mussten das letzte Bentheimer Schwein aus gesundheitlichen Gründen einschläfern lassen“, sagt Bernburgs Tiergartenleiter Andreas Filz, der daraufhin in den zurückliegenden Wochen auf intensive Suche nach Ersatz ging und dabei ganz in der Nähe von Berlin fündig wurde.