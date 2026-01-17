weather wolkig
  4. 365 Tage, 365 Tiere: Alte Bekannte vom Stadtrand in Halle

Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 17. Januar geht es am ganz schöne schwere Nachbarn, die zwischendurch mal weg waren.

Von Steffen Schellhorn 17.01.2026, 08:03
Ganz schön groß werden die alten Bekannten vom Stadtrand. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.