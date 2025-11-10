Unterstützung beim Saubermachen, beim Einkaufen oder ein Spaziergang: Tylson Stemmermann hat sich in Halle mit Dienstleistungen für Hilfsbedürftige selbstständig gemacht. Dafür stellt die Pflegekasse Geld bereit - doch das ist längst nicht überall bekannt.

Hilfe im Alltag: Wie ein junger Unternehmer in Halle Senioren das Leben erleichtert

Sieht sich als Dienstleister: Tylson Stemmermann will in Halle mit einem Betreuungsdienst für Senioren durchstarten.

Halle (Saale)/MZ. - Der Weihnachtsstern sollte wieder an die Decke gehängt werden, so wie alle Jahre. Die alte Dame ist aber nicht mehr in der Lage, dafür auf die Leiter zu steigen. Auch für solche Fälle sind Dienstleister da - wie die Soziale Betreuung Lebensfreude GmbH, die Tylson Stemmermann im September übernommen hat. Für seinen Start in die Selbstständigkeit ist der 29-Jährige mit seiner Frau von Dresden nach Halle gezogen.