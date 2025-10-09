Halles Stadtwerke haben für ein Jahr die Patenschaft für die Ehrenamtsarbeit am halleschen Hospiz übernommen. Wie die Zusammenarbeit genau aussieht und was alle Beteiligten davon haben.

Alle zusammen: Wie die Stadtwerke das Heinrich-Pera-Hospiz in Halle unterstützen

Frauen-Power für ein Patenschaftsprojekt beim Bürgerpreis „Esel, der auf Rosen geht“ (v.l.): Projektleiterin Anja Weidner von den Stadtwerken Halle, Juliane Uhl und Kathrin Dietl vom Hospiz Halle und Stadtwerke-Sprecherin Iris Rudolph haben ein umfangreiches Jahresprogramm erarbeitet.

Halle (Saale)/MZ. - Sie haben in diesem Jahr für ihr Engagement den Bürgerpreis „Esel, der auf Rosen geht“, vergeben durch die Mitteldeutsche Zeitung, das Neue Theater und die Volksbank Halle, verliehen bekommen: Die ehrenamtlichen Helfer des ambulanten Dienstes des Hospizes Halle stehen Menschen am Ende ihres Lebens bei. Verbunden ist die Ehrung stets mit einer Patenschaft eines halleschen Unternehmens. Und so engagieren sich ab sofort die Stadtwerke Halle als Paten für das Heinrich-Pera-Hospiz.