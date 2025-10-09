Eil
Bürgerpreis „Esel, der auf Rosen geht“ Alle zusammen: Wie die Stadtwerke das Heinrich-Pera-Hospiz in Halle unterstützen
Halles Stadtwerke haben für ein Jahr die Patenschaft für die Ehrenamtsarbeit am halleschen Hospiz übernommen. Wie die Zusammenarbeit genau aussieht und was alle Beteiligten davon haben.
Halle (Saale)/MZ. - Sie haben in diesem Jahr für ihr Engagement den Bürgerpreis „Esel, der auf Rosen geht“, vergeben durch die Mitteldeutsche Zeitung, das Neue Theater und die Volksbank Halle, verliehen bekommen: Die ehrenamtlichen Helfer des ambulanten Dienstes des Hospizes Halle stehen Menschen am Ende ihres Lebens bei. Verbunden ist die Ehrung stets mit einer Patenschaft eines halleschen Unternehmens. Und so engagieren sich ab sofort die Stadtwerke Halle als Paten für das Heinrich-Pera-Hospiz.