Diebstahl, Exhibitionismus und Körperverletzung: Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag gleich für eine Reihe von Straftaten am Magdeburger Hauptbahnhof gesorgt.

Betrunkener Dieb entblößt sich vor Frauen und greift Passanten am Magdeburger Hauptbahnhof an

Am Magdeburger Hauptbahnhof hat ein 40-Jähriger am Donnerstag für eine Reihe von Polizeieinsätzen gesorgt.

Magdeburg. – Ein 40-jähriger Mann hat am Donnerstagabend im Bereich des Magdeburger Hauptbahnhofs für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hat der Tatverdächtige zunächst gegen 20.49 Uhr eine Flasche hochprozentigen Whiskey aus einem Geschäft im Bahnhof gestohlen.

Dies habe eine Mitarbeiterin bemerkt und umgehend die Bundespolizei verständigt. Eine Streife habe den Mann wenig später in der Nähe des Bahnhofs stellen können.

Bei den anschließenden Ermittlungen kam heraus, dass der 40-Jährige bereits einige Stunden zuvor Hygieneartikel aus demselben Geschäft gestohlen haben soll.

Ein Atemalkoholtest bei dem aus Georgien stammenden Tatverdächtigen ergab einen Wert von 1,92 Promille. Gegen den Mann, der laut Polizei sowohl ein Hausverbot für das betroffene Geschäft als auch für den Hauptbahnhof Magdeburg hat, wurden Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs erstattet.

Betrunkener entblößt sich und manipuliert vor jungen Frauen an Geschlechtsteil

Dennoch sei es nicht bei diesem Vorfall geblieben, so die Polizei. Kurze Zeit später sei die Bundespolizei erneut verständigt worden, da der Mann schon wieder auffiel. Er soll sich vor einer 21-Jährigen und einer 29-Jährigen entblößt und seinen Penis angefasst haben. Anschließend entfernte er sich von der mehrköpfigen Personengruppe.

Danach habe er einem 21-jährigen Deutschen mit der Rückhand ins Gesicht geschlagen, woraufhin es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen dem Tatverdächtigen und mehreren Personen gekommen sei.

Die Bundespolizei hat daraufhin auch noch Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen sowie Körperverletzung gegen den 40-Jährigen eingeleitet.