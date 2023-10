Stadtrat in Halle

Halle/MZ. - Der Streit um die sachkundigen Einwohner der AfD-Fraktion im Stadtrat geht in die nächste Runde. Dieses Mal hat der Anwalt der Fraktion einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Halle eingereicht. Ziel ist eine richterliche Anordnung, um Thorben Vierkant als sachkundigen Einwohner in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung zu berufen. Der Stadtrat hatte Vierkants Berufung in der September-Sitzung erneut mehrheitlich abgelehnt.