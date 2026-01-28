Die Sanierung der Autobahn 143 zwischen Halle-Neustadt und Halle-Süd ist eigentlich abgeschlossen. Freie Fahrt gibt es trotzdem noch nicht. Was das mit dem Wetter zu tun hat und wie lange es noch dauert.

A143 in Halle: Auch nach Sanierung noch keine freie Fahrt

Auf der A143 bei Halle kommt es weiterhin zu Verkehrseinschränkungen.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Auf der A143 ist die Sanierung beider Richtungsfahrbahnen abgeschlossen, trotzdem kommt es noch zu Verkehrseinschränkungen. Grund dafür sind laut der Autobahn GmbH des Bundes die Witterungsbedingungen, die den Rückbau verzögern.

Demnach wird der Verkehr weiterhin in einer sogenannten 2+1-Verkehrsführung über die jeweilige Richtungsfahrbahn geleitet.

Anschlussstellen und „Pappelgrund“ sind wieder offen

In Fahrtrichtung B80 / Anschlussstelle Halle-Neustadt stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung, in Fahrtrichtung A38 / Autobahndreieck Halle-Süd ein Fahrstreifen. Alle Anschlussstellen sowie die Tank- und Rastanlage „Pappelgrund“ sind wieder freigegeben.

Die bestehende Verkehrsregelung mit Spursperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen in beiden Fahrtrichtungen bleibt laut Mitteilung voraussichtlich bis Montag, 9. Februar, 12 Uhr, bestehen.