3.000 Anmeldungen in 15 Minuten: Knirpse wollen in Halle regieren

Halle (Saale)/MZ - Aus der Schulstraße haben Fußgänger einen wunderbaren Blick in das Neue Theater. Durch große Glasfenster schaut man durch die Werkstatt bis in den Innenhof. „Genauso wollen wir das. Wir öffnen damit das nt nach Außen“, sagt Intendantin Mille Maria Dalsgaard. An dem mit Farbklecksen gesprenkelten großen Holztisch laufen Bewerbungsgespräche. Die künstlerischen Leiterinnen des Theaters suchen mit Projektkoordinatorin Christin Wenig Personal für die Kinderstadt. Gebraucht wird ein fünfköpfiges Team, das die sieben bis 14-Jährigen Mädchen und Jungen unterstützt. „Schließlich haben wir einen künstlerischen Anspruch“, sagt Dalsgaard. Seit 22 Jahren gibt es die Kinderstadt in Halle, die Idee kam aus dem Thalia-Theater.