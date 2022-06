Warum Gräfenhainichen anderen Kommunen mit Ukraine-Flaggen aushelfen kann

In den letzten Tagen fehlte es vielerorts an Ukraine-Flaggen. Nicht jedoch in Gräfenhainichen. Wieso?

Gräfenhainichen/MZ - Der Schock nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine saß tief. Während sich in den ersten Tagen die Nachrichten überschlugen, beeilten sich Politiker, Solidarität für das osteuropäische Land zu zeigen. Das passierte nicht nur in der Hauptstadt, wo etwa das Brandenburger Tor in Blau-Gelb angestrahlt wurde, sondern auch in Wittenberg, wo selbiges mit dem Alten Rathaus geschah.