Gedenken an den Bauernkrieg Zwei Leihgaben aus Eisleben und Mansfeld sind bei der Landesausstellung „Gerechtigkeyt 1525“ zu sehen

In der Landesausstellung „Frührenaissance in Mitteldeutschland“ sind auch zwei Kunstwerke aus dem Mansfelder Land zu sehen. Was die Besucher bei der Ausstellung erwartet.