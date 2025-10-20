Nicht nur die Lutherstadt Eisleben, sondern auch Hettstedt und Sangerhausen schnüren mit vielen Akteuren ein prall gefülltes Veranstaltungspaket für die Vorweihnachtszeit. Dabei soll auch der Bergbau gefeiert werden.

Worauf sich die Besucher in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen freuen können

Eisleben lädt wieder vor das Rathaus zum Weihnachtsmarkt.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - In 66 Tagen ist Heiligabend. Zeit, um auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte zu blicken. Die MZ hat nachgefragt, was in den drei großen Städten in Mansfeld-Südharz in diesem Jahr geplant ist.