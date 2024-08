Durch die Sperrung der B 80 zwischen Lüttchendorf und Eisleben suchen sich Lkw und Pkw kürzere Wege abseits der offiziellen Umleitungsstrecke. Dies sorgt an manchen Stellen in den Ortschaften für enge Situationen mit erhöhter Unfallgefahr.

Lüttchendorf/MZ. - Die Schule hat wieder begonnen. Da ist vieles neu – für die Schulkinder und auch für die Eltern. In die ganz normale Aufregung mischt sich in Lüttchendorf, Wormsleben und Unterrißdorf neuerdings auch die Sorge, ob die Schulkinder auch unversehrt aus ihren Heimatorten in den Schulen ankommen werden. Zumindest ist Lisa Goldschmidt aus Lüttchendorf besorgt um ihre Tochter, die jetzt die zweite Klasse in der Grundschule in Erdeborn besucht.