  4. Aktion für Menschen im Pflegeheim: Wer packt auch ein Weihnachtspäckchen für Bewohner im Pflegeheim?

Die Päckchen-Aktion in Wansleben geht in diesem Jahr bereits in die sechste Runde. Die Weihnachtspäckchen können in Wansleben abgegeben werden.

Von Susanne Christmann 20.11.2025, 11:29
Die ersten Päckchen sind schon eingetroffen.
Foto: Daniel Seese

Wansleben/MZ. - Wer in der traditionell mit vielen karitativen Aktionen ausgefüllten Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun möchte, braucht nur nach nebenan zu schauen. Denn es gibt auch in unserer unmittelbaren Nähe Menschen, die kaum auf Geschenke vom Weihnachtsmann hoffen können. Menschen, die im Pflegeheim leben zum Beispiel.