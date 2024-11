Die Aktion im Rathaus der Lutherstadt Eisleben soll dabei helfen, Wünsche für krebskranke Mädchen und Jungen in der Villa „Kinderplanet“ wahr werden zu lassen.

Freude an Weihnachten

Eisleben/MZ. - Ein Weihnachtsbaum der Wünsche erfüllt? Ja, genau so einer steht jetzt im Rathaus der Lutherstadt Eisleben. Angeputzt ist er mit Lichtern und Anhängern. Manche davon darf man sich gegen eine Spende mitnehmen und auf anderen wiederum haben Kinder ihren Weihnachtswunsch notiert.

Geschenke kommen krebskranken Kindern zugute

Wem es lieber ist, statt einer Geldspende ein schönes Geschenk einzukaufen und einzupacken, der kann sich auch dafür entscheiden. „Nicht, dass ein Kind sich ein Auto gewünscht hat und dann eine Puppe bekommt“, sagt Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) lächelnd.

Auch interessant:Kindern eine Freude machen: Wunschbaum steht in der Eisleber Mohren-Apotheke

Gleich ist, dass es den Mädchen und Jungen in der „Villa Kinderplanet“ des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) zugutekommen soll. Von diesem werden krebskranke Mädchen und Jungen bei ihrer kräftezehrenden Behandlung begleitet und betreut.

„Die Kinder bekommen dann die Geschenke, die sie sich gewünscht haben“, freut sich Sandra Scharnau, die sich in Eisleben für den Verein engagiert.

Dieses Jahr wird der Baum mit Wünschen bestückt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Wünsche hängen am Weihnachtsbaum

Die Anhänger wurden am Montag von Bürgermeister Staub verteilt, die Kinder und Eltern dann am Baum aufhängten. „Es gibt auch noch etliche übrig gebliebene Anhänger aus dem letzten Jahr, weil es unheimlich viel Beteiligung daran gab“, meint Scharnau.

In diesem Jahr gibt es erstmals auch sogenannte Wunschanhänger. Kinder, die Weihnachten in der Klinik verbringen müssen, haben ihre Wünsche – teils selbst, teils mit Unterstützung von Mitarbeitern – aufgeschrieben. Diese Wünsche können Bürger erfüllen und die Geschenke an den aufgeführten Abgabestellen abgeben.

„Man kann sich einen Anhänger gegen eine Geldspende nehmen“, erklärt Bürgermeister Staub. Alternativ können die Anhänger aber auch am Baum hängen bleiben, um weitere Spenden zu fördern.

Bürgermeister Staub verteilt die Anhänger. (Foto: Anne Holzki)

Geschenke werden an Heiligabend verteilt

Am 16. Dezember holt Andreas Domaske, Vorstandsvorsitzender des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale), die Geschenke ab. An Heiligabend werden sie dann an die Kinder der Villa „Kinderplanet“ verteilt.

Der Verein wurde 1991 gegründet, um betroffene Familien psychosozial zu betreuen. Die Villa „Kinderplanet“ bietet Kindern und ihren Familien einen Rückzugsort während der oft langen Behandlungszeiten. Die Therapie kann Monate bis Jahre dauern, weshalb sowohl das Universitätsklinikum Halle als auch die Villa ein Zuhause auf Zeit für die Familien darstellen.

Neben der Betreuung der Kinder finanziert der Verein Therapien, Übernachtungsplätze für Angehörige und Freizeitangebote wie Geschwisternachmittage. „Der Verein verwendet Spendengelder auch, um auf Blutgruppenspenden für Leukämiepatienten aufmerksam zu machen“, erklärt Scharnau.

Beteiligung bis 16. Dezember

Die Wünschebaumaktion bietet Eislebern eine besondere Möglichkeit, den Verein zu unterstützen und Kindern in der Klinik ein Stück Weihnachten zu schenken. Wer sich beteiligen möchte, kann bis zum 16. Dezember etwas für die Kinder spenden oder für sie ein Geschenk kaufen und einen der Wünsche wahr werden lassen.

›› Abgabestellensind das Rathaus zu den regulären Öffnungszeiten, die Werbeagentur Krause von 8 bis 15 Uhr sowie das Gartenlokal „Einigkeit“ am Freitag, Samstag und Sonntag während der Öffnungszeiten.