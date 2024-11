Mit dem Wunschbaum, der ab 26. November in der Mohren-Apotheke in Eisleben stehen wird, können hilfsbereite Menschen Kindern zu Weihnachten eine Freude bereiten.

Kindern eine Freude machen: Wunschbaum steht in der Eisleber Mohren-Apotheke

In der Mohren-Apotheke in Eisleben wird künftig der Wunschbaum stehen.

Eisleben/MZ/SBU. - Zu Weihnachten werden Kinder-Wünsche wahr. Doch vor allem Kindern aus sozial schwächeren Familien ist dies nicht immer vergönnt. Deshalb werden seit einigen Jahren in Eisleben sogenannte Wunschbäume aufgestellt, an welchen Kinderwünsche gehängt werden, die dann von hilfsbereiten Menschen mitgenommen und erfüllt werden können.

Einer dieser Bäume stand bisher im Schaufenster des Herrenausstatters „Mode Stöhr“. „Es war eine Initiative der Inhaberin Susanne Schwarzer, die gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus Eisleben diesen Baum ins Leben gerufen hatte“, so Maik Knothe, Pressesprecher der Stadt Eisleben.

Geschenke werden im Mehrgenerationenhaus in Eisleben feierlich übergeben

Das Geschäft musste zuletzt schließen, doch bedeutet dies nicht das Ende des Wunschbaumes. Dieser wird ab 26. November im Verkaufsraum der Mohren-Apotheke stehen. „Ich bin sehr froh, dass Frau Schwarzer mit dieser Idee und dem Engagement unser Team überzeugt hat. Wir werden in diesem Jahr einen weihnachtlich geschmückten Baum mit vielen Wünschen in unserer Apotheke aufstellen und hoffen, dass viele Wünsche erfüllt werden“, so Inhaberin Sonja Willert.

Die Geschenke, die von den Wunscherfüllern eingepackt bis zum 18. Dezember in der Apotheke abgegeben werden können, werden dann am 20. Dezember im Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ feierlich übergeben.