In den Ausschusssitzungen in Eisleben gab es erhebliche Vorbehalte gegen die Kommunale Wärmeplanung. Wie sich der Stadtrat jetzt dazu positioniert hat.

Was der Eisleber Stadtrat zur Wärmeplanung beschlossen hat

Fernwärme - hier ein Heizhaus der Stadtwerke - spielt für die Wärmeversorgung in Eisleben eine wichtige Rolle.

Eisleben/MZ - Dass es im Eisleber Stadtrat erhebliche Vorbehalte gegen die Kommunale Wärmeplanung gibt, hatte sich bereits in den Ausschusssitzungen abgezeichnet. Denn sowohl im Stadtentwicklungs-, als auch im Hauptausschuss fand das Konzept keine Mehrheit und wurde damit nicht zur Annahme empfohlen. Jetzt hatte der Stadtrat darüber zu entscheiden.