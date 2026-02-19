EIL:
Kommunale Wärmeplanung für Eisleben Was der Eisleber Stadtrat zur Wärmeplanung beschlossen hat
In den Ausschusssitzungen in Eisleben gab es erhebliche Vorbehalte gegen die Kommunale Wärmeplanung. Wie sich der Stadtrat jetzt dazu positioniert hat.
19.02.2026, 12:00
Eisleben/MZ - Dass es im Eisleber Stadtrat erhebliche Vorbehalte gegen die Kommunale Wärmeplanung gibt, hatte sich bereits in den Ausschusssitzungen abgezeichnet. Denn sowohl im Stadtentwicklungs-, als auch im Hauptausschuss fand das Konzept keine Mehrheit und wurde damit nicht zur Annahme empfohlen. Jetzt hatte der Stadtrat darüber zu entscheiden.