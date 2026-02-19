weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Kommunale Wärmeplanung für Eisleben Was der Eisleber Stadtrat zur Wärmeplanung beschlossen hat

In den Ausschusssitzungen in Eisleben gab es erhebliche Vorbehalte gegen die Kommunale Wärmeplanung. Wie sich der Stadtrat jetzt dazu positioniert hat.

Von Jörg Müller 19.02.2026, 12:00
Fernwärme - hier ein Heizhaus der Stadtwerke - spielt für die Wärmeversorgung in Eisleben eine wichtige Rolle.
Fernwärme - hier ein Heizhaus der Stadtwerke - spielt für die Wärmeversorgung in Eisleben eine wichtige Rolle. (Foto: Lukaschek)

Eisleben/MZ - Dass es im Eisleber Stadtrat erhebliche Vorbehalte gegen die Kommunale Wärmeplanung gibt, hatte sich bereits in den Ausschusssitzungen abgezeichnet. Denn sowohl im Stadtentwicklungs-, als auch im Hauptausschuss fand das Konzept keine Mehrheit und wurde damit nicht zur Annahme empfohlen. Jetzt hatte der Stadtrat darüber zu entscheiden.