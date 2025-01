Nach ihrem Abschied aus dem Hotel An der Klosterpforte konzentriert sich Antje Deckert jetzt auf das Haus am Katharinenstift und probiert neue Angebote aus.

Was Antje Deckert nach ihrem Rückzug aus dem Kloster in Helfta nun im Eisleber Katharinenstift plant

Eisleben/MZ. - Es geht weiter für Antje Deckert – wenn auch eine Nummer kleiner. Nachdem die Eisleber Gastronomin zum 1. Oktober vergangenen Jahres das Hotel An der Klosterpforte in Helfta mit dem Mechthildsaal und dem Café aufgeben musste, konzentriert sie sich nun auf ihr Hotel am Katharinenstift in der Sangerhäuser Straße.