  4. Demo gegen Wehrpflicht: Warum Schüler aus Mansfeld-Südharz nicht demonstrierten

Beim bundesweiten Schulstreik gegen die Wehrpflicht protestierten Schüler in vielen Städten Sachsen-Anhalts. In Mansfeld-Südharz blieb die Beteiligung aus. Schülervertreterinnen erklären, warum.

Von Anne Holzki 19.12.2025, 10:00
Mit selbst gebastelten Plaketen wehren sich auf der Demo in Halle Schüler gegen die Wehrpflicht.
Mit selbst gebastelten Plaketen wehren sich auf der Demo in Halle Schüler gegen die Wehrpflicht. Foto: Steffen Schellhorn

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - In vielen Städten Sachsen-Anhalts gingen Schüler beim bundesweiten Schulstreik gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht auf die Straße. In Halle, Magdeburg, Dessau, Halberstadt und Wittenberg wurde protestiert. Aus Mansfeld-Südharz nahm nach Informationen der drei Gymnasien im Kreis jedoch niemand teil.