Beim bundesweiten Schulstreik gegen die Wehrpflicht protestierten Schüler in vielen Städten Sachsen-Anhalts. In Mansfeld-Südharz blieb die Beteiligung aus. Schülervertreterinnen erklären, warum.

Mit selbst gebastelten Plaketen wehren sich auf der Demo in Halle Schüler gegen die Wehrpflicht.

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - In vielen Städten Sachsen-Anhalts gingen Schüler beim bundesweiten Schulstreik gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht auf die Straße. In Halle, Magdeburg, Dessau, Halberstadt und Wittenberg wurde protestiert. Aus Mansfeld-Südharz nahm nach Informationen der drei Gymnasien im Kreis jedoch niemand teil.