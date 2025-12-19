weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Razzia gegen Schwarzarbeit: Zoll durchsucht Barbershops auf Clankriminalität

Landesweit hat der Zoll in dieser Woche für Clankriminalität typische Geschäfte durchsucht. In Dessau standen Barber-Shops im Fokus. Verstöße gab es in Dessau keine.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 19.12.2025, 11:27
Der Zoll hat unter anderem in Dessau Läden durchsucht.
Der Zoll hat unter anderem in Dessau Läden durchsucht. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Zoll hat in einer großen, mehrtägigen Razzia in mehreren Städten Sachsen-Anhalts Geschäfte mit Blick auf mögliche Schwarzarbeit unter die Lupe genommen, so auch in Dessau-Roßlau.