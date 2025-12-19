Landesweit hat der Zoll in dieser Woche für Clankriminalität typische Geschäfte durchsucht. In Dessau standen Barber-Shops im Fokus. Verstöße gab es in Dessau keine.

Zoll durchsucht Barbershops in Dessau: Clankriminalität im Fokus der Ermittler

Der Zoll hat unter anderem in Dessau Läden durchsucht.

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Zoll hat in einer großen, mehrtägigen Razzia in mehreren Städten Sachsen-Anhalts Geschäfte mit Blick auf mögliche Schwarzarbeit unter die Lupe genommen, so auch in Dessau-Roßlau.