  Dokudrama im Eisleber Theater: Warum musste Rishi sterben? - Neues Theaterstück in Eisleben sucht Antworten

Im Eisleber Theater feiert ein neues Jugend- und Erwachsenenstück Premiere. „Rishi“ zeichnet einen authentischen Justizfall nach. Am Ende kann sich jeder selbst ein Urteil bilden.

Von Jörg Müller 18.01.2026, 10:00
Regisseur Nico Dietrich inszeniert das Jugend- und Erwachsenenstück „Rishi“.
Regisseur Nico Dietrich inszeniert das Jugend- und Erwachsenenstück „Rishi“. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Es ist kein klassisches Theaterstück, das am Mittwoch, 21. Januar, 9.30 Uhr, seine Premiere auf der Foyerbühne im Eisleber Theater feiert. „Rishi“, so der Titel, würde in Film oder Fernsehen zum Genre „Dokudrama“ gehören. Denn das Stück des niederländischen Autors Kees Roorda zeichnet mit dramaturgischen Mitteln einen authentischen Justizfall nach.