Im Eisleber Theater feiert ein neues Jugend- und Erwachsenenstück Premiere. „Rishi“ zeichnet einen authentischen Justizfall nach. Am Ende kann sich jeder selbst ein Urteil bilden.

Eisleben/MZ - Es ist kein klassisches Theaterstück, das am Mittwoch, 21. Januar, 9.30 Uhr, seine Premiere auf der Foyerbühne im Eisleber Theater feiert. „Rishi“, so der Titel, würde in Film oder Fernsehen zum Genre „Dokudrama“ gehören. Denn das Stück des niederländischen Autors Kees Roorda zeichnet mit dramaturgischen Mitteln einen authentischen Justizfall nach.